Ce modèle s'appuie pour le reste sur une dalle LCD IPS de 17,3 pouces offrant une définition 2,5K et une fréquence 240 Hz. On y trouve enfin entre 16 Go et 64 Go de RAM, en DDR5, et 1 To de SSD, mais la norme PCIe Gen 5.0 est par contre laissée de côté par MSI sur cette machine.

En version Ryzen 7 7840HX, le MSI Raider Shadow est affiché à 7 599 yuans (soit un peu moins de 1000 euros HT). L'appareil existe aussi en configuration Ryzen 7 7945HX / RTX 4070 pour un tarif supérieur.

Notez bien que ce PC n'est disponible qu'en Chine pour l'instant, mais rien ne nous dit que MSI ne choisira pas d'en commercialiser un équivalent en Europe par la suite… vraisemblablement à un tarif plus élevé.