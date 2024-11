On le sait maintenant, avec l'explosion de l'IA et de la cohorte de chatbots comme ChatGPT, il y a une entreprise bien plus heureuse que toutes les autres : Nvidia. Le spécialiste des processeurs graphiques est ainsi devenu lors de ces deux dernières années folles la plus grande capitalisation au monde, devant le mythique Apple. Autant dire que dorénavant, la présentation de ses résultats est un moment important pour tous les investisseurs de la planète. Et ça aura lieu ce soir !