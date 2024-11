Oh, ce n'est pas le seul et cela participe de la simplification voulue par NVIDIA. On pouvait effectivement compter sur la bagatelle de sept presets arrivés les uns après les autres et baptisés des lettres A à G.

Ainsi, le preset A s'attache à faire disparaître l'effet de ghosting. Le preset B fait la même chose, mais en mettant l'accent sur le mode ultra performance. De son côté, le preset C est pensé pour les jeux rapides en maximisant les informations sur la frame actuelle au contraire des presets D et E qui favorisent la stabilité de l'image, le second le faisant de manière plus efficace, plus pointue.

Vous avez bien compris ? Eh bien, vous pouvez oublier tout cela puisque pour réduire la taille du package de ses pilotes graphiques… NVIDIA a retiré la majorité de ces presets. Seuls subsistent aujourd'hui les presets E et F : le premier pour les modes performance/équilibré/qualité et le second pour les modes ultra performance/DLAA.

En plus de permettre la réduction du package pilotes, cette simplification est surtout la preuve que NVIDIA a suffisamment confiance dans la qualité de sa technologie pour ne plus recourir à de multiples presets : les E et F sont d'ores et déjà les plus utilisés par les développeurs autant retirer les autres.