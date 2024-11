Ce kidnapping n'est malheureusement pas un cas isolé. Il s'agit du 171e incident impliquant de la violence physique pour voler des cryptomonnaies, selon les données d'une société de sécurité. L'industrie des cryptomonnaies, avec ses success stories et ses fortunes rapides, attire de plus en plus l'attention des criminels. En juillet dernier, un détenteur de Bitcoin avait connu un sort plus tragique, perdant la vie après un kidnapping qui visait ses trois Bitcoins.

Cet événement survient alors que WonderFi, soutenue par la star de « Shark Tank » Kevin O'Leary, venait tout juste d'annoncer des résultats trimestriels impressionnants avec 41 millions de dollars canadiens de revenus sur les neuf derniers mois. À l'heure où les cryptomonnaies se démocratisent et que leurs dirigeants deviennent des cibles privilégiées, peut-être est-il temps de repenser la sécurité physique des acteurs de cette industrie. Car si les blockchains sont réputées inviolables, leurs gestionnaires restent, eux, tristement vulnérables aux méthodes criminelles les plus traditionnelles.