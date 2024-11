Ce n'est maintenant plus un secret pour personne. Le développement de l'intelligence artificielle va nécessiter la création de data centers de grande ampleur, et extrêmement gourmands en énergie – au point que cela se fait déjà ressentir sur les factures d'électricité de la population aux USA. Et la demande est telle que les GAFAM se tournent depuis un peu plus d'un an vers le nucléaire. C'est aussi le cas de Meta, qui a malheureusement dû faire face à un imprévu étonnant.