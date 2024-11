Des chiffres qui sont tout de même impressionnants quand on les met en regard des grands concurrents de Spotify dans le secteur de l'audio. Apple Music et YouTube Music sont en effet bien derrière Spotify, les deux applications affichant un « score de décharge de la batterie » de 11, et un taux de collecte de données de 39%.

Or, quand on sait que selon Phone Arena, la recherche « astuce pour batterie iPhone » a augmenté sur Google de 80% lors des douze derniers mois, on peut imaginer que ce score plus faible pourrait être un argument marketing pour Apple Music et YouTube Music à l'avenir. Et vous, vous avez tendance à voir l'autonomie de votre smartphone fondre quand vous écoutez vos playlists favorites ?