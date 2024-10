Les impulsions générées, à leur niveau maximal, pourraient alimenter momentanément 100 000 aspirateurs. La puissance moyenne du laser, de l'ordre de 550 watts, dépasse de plus de 50 % les précédents records expérimentaux. Comme expliqué précédemment, ce nouveau laser est très compact. « Jusqu'à présent, des impulsions d'une telle puissance ne pouvaient être obtenues qu'en faisant passer des impulsions plus faibles à travers plusieurs amplificateurs séparés à l'extérieur du laser » explique Moritz Seidel, physicien ayant participé au projet.



Cette avancée ouvre des perspectives d'applications jusqu'alors hors d'atteinte. Dans le domaine des horloges atomiques, ces impulsions très courtes permettront une mesure du temps d'une précision inégalée. En médecine, elles permettraient d'examiner les tissus organiques sans les endommager. Les industries pourraient également l'utiliser pour améliorer le contrôle qualité des matériaux grâce à des analyses non destructives. Pour les secteurs des communications spatiales et de la fusion nucléaire (domaine sur lequel travaille la start-up Xcimer), ce laser est littéralement de l'or en barre.

L'ETH Zurich, grâce à son laser d'un nouveau genre, confirme une fois de plus son positionnement de leader mondial dans le domaine de la recherche en physique et en optique. Une réputation acquise depuis le début du XXᵉ siècle, grâce aux travaux de nombreux chercheurs, dont plusieurs lauréats du prix Nobel.