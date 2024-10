L'automodération des commentaires mise en place sur Spotify for Podcasters est paramétrable. En effet, 3 niveaux de tolérance, plus ou moins stricts, peuvent être sélectionnés par les créateurs de podcasts : « Faible », « Standard » et « Élevée », ce dernier bloquant l'intégralité des messages, injurieux ou non. Quel que soit le niveau choisi, les messages sensibles seront masqués par la plateforme. L'utilisateur peut toutefois choisir de les rendre visibles.