Spotify s'allie à OpenAI : bientôt des podcasts multilingues avec des voix clonées

Ce que propose Spotify va encore plus loin. Le créateur sera en mesure non seulement de traduire son podcast dans plusieurs langues, mais également de le narrer avec sa propre voix synthétisée. « Cet outil développé par Spotify s'appuie sur les dernières innovations, dont la toute nouvelle technologie de génération de voix d'OpenAI, pour reproduire le style de l'orateur d'origine, ce qui permet une expérience d'écoute plus authentique, plus personnelle et plus naturelle que le doublage traditionnel. Un épisode de podcast enregistré à l'origine en anglais peut désormais être disponible dans d'autres langues tout en conservant les caractéristiques vocales distinctives du locuteur », détaille la firme dans un billet de blog.