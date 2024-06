Streaming vidéo : Bouygues Telecom a la solution pour faire de grosses économies d'énergie devant Netflix et autres

MisterDams

Pas une grosse surprise puisqu’Orange était en expérimentation il y a genre 2 ans sur le Multicast-ABR.

Après le souci c’est que ça arrive un peu après la bataille. En dehors de quelques événements en direct rassembleurs (JO, Euro…), la consommation n’est plus linéaire, et même dans ce cas il y a tellement de monde que le multicast standard me semble adapté.

Même le start over rend impossible d’utiliser un multicast, alors pour tous ceux qui regardent même plus la TV…