Deux nouveaux APU Ryzen 5 intègrent le catalogue AMD dans le plus grand des silences

Avec ces deux nouveaux processeurs, AMD vise les PC portables destinés aux joueurs et aux utilisateurs « créatifs », mais fait aussi du pied aux assembleurs de mini-PC de bureau cherchant un bon rapport performances-prix.

Pour rappel, ces deux Ryzen 5 arrivent sur le marché après le lancement des processeurs à basse consommation AMD Ryzen 8000, plus récents de conception et disponibles depuis maintenant quelques mois sur le marché.

Sur le plan technique, les Ryzen 5 7235H et 7235HS s'articulent l'un comme l'autre autour de 8 cœurs et 16 threads, cadencés entre 3,2 et 4,2 GHz. On y trouve 8 Mo de cache L3, 2 Mo de cache L2, et l'ensemble dispose d'une enveloppe thermique de 45 W par défaut.