Multiplication des références, AMD prépare des Ryzen 8700F et 8400F sans iGPU

L'AI PC Innovation Summit organisé par AMD en Chine n'avait pas pour unique vocation de faire le point sur la génération Strix Point et ses architectures Zen 5, RDNA 3+, XDNA 2.

Non, AMD a profité de l'occasion pour dévoiler d'autres puces, peut-être un peu plus surprenantes et dont la disponibilité mondiale reste encore à confirmer. Des puces réservées au marché chinois, peut-être ?