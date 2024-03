Pas encore sorti, mais déjà associé à du métal liquide, l'Intel Core i9-14900KS perd jusqu'à 10°C et 23 W

Le décapsulage – ou delid en anglais – est l'opération visant à retirer l'IHS (Integrated Heat Spreader) d'un CPU, cette plaque de métal qui uniformise la dissipation thermique et protège le cœur du processeur.

En retirant l'IHS, de nombreux bidouilleurs parviennent à largement améliorer l'évacuation de la chaleur et le Core i9-14900KS ne doit pas faire exception. Relayé par VideoCardz, un certain Pakhtunov n'a pas été le plus entreprenant et s'il a bien décapsulé son processeur, c'est simplement pour lui associer du métal liquide destiné à assurer une meilleure conductivité. Il a ensuite replacé l'IHS du Core i9-14900K et ajouté un AiO Deepcool LS720SE.