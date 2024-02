Le gestionnaire des tâches de Windows va faire de la place aux unités de calcul IA d'AMD

« À mesure que les réseaux neuronaux deviennent plus grands et plus complexes, la demande d’une densité de calcul plus élevée avec une puissance moindre continue de croître. […] L'architecture NPU AMD XDNA répond à cet impératif ».

Présent notamment sur les CPU de la gamme Ryzen 8040, le NPU n'a plus qu'à se frayer un chemin pour être plus officiellement visible sous Windows.