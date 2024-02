Lenovo détrône HP et devient le premier fabricant de PC en France

Si le succès de Lenovo ne se dément pas sur le marché mondial, il peinait encore à séduire les utilisateurs français. Et malgré une baisse sur le secteur grand public de 17 % en 2023, ce sont 26,4 % de parts de marché qui reviennent au fabricant chinois en ce début d'année. Et avec une valeur sûre comme le fameux ThinkPad et l'introduction de l'IA dans ses futures machines, Lenovo a raison d'espérer conserver la 1re place du podium au sein de l'Hexagone.