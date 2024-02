ReBarUEFI : un mod pour activer le Resizable BAR sur de vieilles plateformes et gagner en performances

Pour autant, le mod de xCuri0 ne peut pas faire de miracles : 1/ les résultats seront très variables en fonction de la configuration ainsi que des jeux et 2/ il ne sera pas en mesure de transformer votre ancienne machine en voiture de course. De plus, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un mod et que son usage n'est couvert par aucune garantie.

Enfin, jouer avec le BIOS de la carte mère est quelque chose de risqué. Il convient de suivre à la lettre les instructions voire de ne pas se lancer sans une certaine expérience de la chose.