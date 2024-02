Xiaomi dévoile son Redmi G Pro, un moniteur Mini-LED de 27 pouces abordable

Au menu de ce Redmi G Pro, une dalle Mini-LED QHD (2560 par 1440 pixels) offrant une fréquence de rafraîchissement 180 Hz et 1 ms de temps de réponse, mais aussi un dimming conséquent avec 1152 zones de rétroéclairages et 4508 LEDs au total.

Xiaomi annonce pour le reste un pic de luminosité à 1 000 cd/m2 et une prise en charge du standard HDR1000. En parallèle, et sans surprise, on retrouve le support du VRR via la technologie AMD FreeSync. On ignore par contre si cet écran est aussi compatible NVIDIA G-Sync.