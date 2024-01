ASUS confirme que la gamme NUC Extreme ne sera pas reconduite

Divers modèles sont prévus dont un très inspiré par les Serpent Canyon d'Intel avec un processeur déjà bien costaud et une vraie carte graphique dédiée, mais « seulement » de type GeForce RTX 4060 et RTX 4070. Cette annonce a ouvert la voie à divers commentaires et plusieurs observateurs ont alors estimé qu'ASUS faisait une croix sur les NUC Extreme.

Relayés par nos confrères de VideoCardz, les propos d'un porte-parole d'ASUS vont dans ce sens : il ne sera pas question d'aucun modèle de NUC de 7,5 litres de volume. Il faut dire qu'un tel produit viendrait concurrencer les PC ROG Strix déjà au catalogue d'ASUS… mais maintenant, c'est confirmé.