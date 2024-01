SpaceX collabore avec le plus gros fabricant de tracteurs au monde pour connecter les agriculteurs à Internet

C'est l'objectif de Starlink : fournir un réseau haut débit aux zones les plus reculées du monde. Le secteur de l'agriculture s'impose logiquement comme un marché à fort potentiel pour l'entreprise spatiale. Selon John Deere, environ 30 % des surfaces cultivées aux États-Unis ne bénéficient pas d'un service Wi-Fi suffisant. Ce déficit s'accentue dans d'autres parties du monde. Au Brésil, l'un des plus grands producteurs mondiaux de soja, de canne à sucre et de fruits, plus de 70 % des surfaces cultivées ne disposent pas d'une connectivité adéquate. Ce sont les agriculteurs de ces deux pays qui vont bénéficier de la nouvelle offre.