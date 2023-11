Starlink équipe 90 % des villages en Amazonie, et facilite la vie à bien des trafiquants

Starlink, la révolution satellite d'Elon Musk qui se répand un peu partout dans le monde, domine l'Amazonie brésilienne avec des antennes déployées dans 90 % des villes et villages. Bien que l'antenne en elle-même apporte de la connectivité aujourd'hui indispensable dans des zones isolées, la présence de Starlink suscite des préoccupations sur la souveraineté nationale, et inquiète la population et les autorités en ce qu'elle entraîne et renforce certaines activités illégales sur place, révélant un côté controversé de l'avancée technologique qu'elle représente.