Bénin et Togo en 2023, Côte d’Ivoire en 2024 : Starlink se déploie en Afrique

C'était la promesse d'Elon Musk avec son service de réseau par satellite : apporter une connectivité haut débit aux régions les plus reculées du monde. Avec plus de 5 000 satellites en orbite, et des milliers d'autres qui doivent les rejoindre, Starlink continue de se rendre disponible dans de nouveaux pays et d'amasser des utilisateurs supplémentaires.

L'entreprise mise gros sur le marché africain, où le taux de pénétration d'Internet était de 43 % en 2022, selon Statista. Elle a noué des partenariats stratégiques pour s'y développer.