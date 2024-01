ETF Bitcoin : les géants de la finance se font déjà la guerre

Plus d'une dizaine de véhicules financiers du même type ont ainsi été proposés à la SEC. « C'est sans précédent » explique à Reuters le responsable de la recherche chez ETF Trends & ETF Database Todd Rosenbluth. « Dans ce contexte, avoir une vraie course dès le départ sera... dramatique et passionnante » a-t-il ajouté. Le cours du Bitcoin va-t-il en 2024 exploser au point d'atteindre pour la première fois de son histoire les six chiffres ?