Le RDV pour la présentation des Samsung Galaxy S24 est pris : ce sera le 17 janvier, et voici ce qui vous attend

En plus des Galaxy S24 et de l'intelligence artificielle, cet événement devrait également lever le voile autour des nouvelles itérations d'ordinateurs portables de Samsung. D'après vous, pouvons-nous espérer une quelconque annonce en lien avec le Galaxy Ring, l'anneau inteligent de Samsung, à cette occasion ?

Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à noter sans plus attendre la date du 17 janvier dans vos agendas et à vous préparer à faire flamber vos économies. Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra devraient en effet arriver dans les commerces avant la fin du mois de janvier.