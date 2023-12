Vacances, vents violents, disponibilité du parc nucléaire… La France atteint un nouveau record d'exportation d'électricité !

Le 26 décembre, RTE a donc annoncé que la France avait enregistré un volume record d'exportation d'électricité vers ses voisins. Le pays ne s'est pas soudainement trouvé une source d'énergie inédite et ultra-efficace, mais a pu compter sur un ensemble de facteurs offrant une situation favorable. Dans un premier temps, de nombreux réacteurs ont pu être inspectés, réparés et remis en route tout au long de l'année. Le parc nucléaire était donc bien disponible, soutenu par une demande en baisse et une météo avantageuse.

Le 22 décembre à 16 heures, RTE a ainsi enregistré l'exportation de 18 680 mégawatts vers ses voisins, un record, le précédent pic datant de février 2019 étant de 17 415 MW. RTE détaille la liste des bénéficiaires et, en tête, on retrouve l'Allemagne et le Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), qui ont importé 5,4 GW. Derrière eux, on trouve l'Italie (4,4 GW), la Suisse (3,2 GW), le Royaume-Uni (3 GW) et l'Espagne (2,6 GW).