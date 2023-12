Les processeurs Meteor Lake d'Intel assurent côté iGPU, moins côté CPU

Intel lancera officiellement ses processeurs Meteor Lake demain, le 14 décembre. À l'approche de cette échéance, les fuites concernant cette 14e génération de Core laptop s’accumulent : nous avons pu voir l’iGPU de l'Intel Core Ultra 7 155H à l’œuvre dans le test OpenCL de Geekbench il y a une vingtaine de jours, et avons eu un aperçu plus complet sous 3DMark et Cinebench R23 en fin de semaine dernière. Voici de nouveaux résultats pour le Core Ultra 5 125H.