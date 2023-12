Téléphones trop puissants, dangers des ondes radio... Le casse-tête des autorités pour mesurer et contrôler la puissance d’émission de nos smartphones

Les seuils sont décidés au niveau européen, et les tests DAS sont effectués à 5 mm du corps, une onde à la fois. Le DAS, ou Débit d'Absorption Spécifique, est la mesure de l'énergie transmise par les ondes radioélectriques et absorbées par le corps humain. Les autorités de santé françaises ont demandé à ce que ces tests soient modifiés de manière à tenir compte de l'utilisation réelle des téléphones, qui sont souvent collés à la peau et émettent plus d'une onde à la fois, avec la 4G, 5G, Wi-Fi, ou même le Bluetooth.