Linky : ceux qui acceptent de baisser la puissance électrique de leur logement recevront une belle indemnité de 10 euros

Les 200 000 foyers subiront une restriction électrique à 3 kilovoltampères, contre 6 ou 9 kVA habituellement. Cette puissance abaissée est censée permettre l'utilisation d'appareils essentiels : un frigo, une ampoule, un radiateur et un ordinateur. De façon plus générale, l'expérimentation vise à évaluer l'impact sur la consommation électrique et à prévenir les risques de surtension sur le réseau.