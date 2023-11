L'astuce de recouvrir son compteur Linky d'aluminium n'est franchement pas une bonne idée

Recouvrir son Linky d'aluminium peut avoir plusieurs conséquences fâcheuses. D'abord, la feuille peut causer des interférences et tout simplement intensifier les ondes. L'aluminium peut aussi provoquer une surchauffe, et dans le pire des cas, un incendie. D'autant plus que dans certaines installations, le compteur se trouve à proximité immédiate d'autres appareils et fils électriques.