Sur laptop aussi, Raptor Lake Refresh booste le nombre de cœurs du 14700

Ainsi, une configuration à base de Core i7-14700HX a été remarquée sur le site du logiciel de mesure Geekbench. Le détail de cette configuration vient confirmer que le processeur en question est bel et bien doté de 20 cœurs et 28 threads ce qui ne laisse guère de place au doute : l'organisation du CPU est en 8 cœurs performants et 12 cœurs efficaces.

La base de Geekbench parle de « Cluster 1 » pour les premiers et de « Cluster 2 » pour les seconds, mais cela permet surtout de mettre le 14700HX au niveau du 13850HX de la génération précédente et, donc, un net cran devant son prédécesseur, le 13700HX.