Des perfs en augmentation de 149 % sur Starfield ? Telle est la magie des nouveaux pilotes Intel

Intel évoque également des progrès sur F1 23, avec une progression démente en 2160p détails ultra, « jusqu'à 236 % » de mieux. Il faudrait toutefois être sûr que cela suffise pour que la chose soit jouable. À vérifier. Par ailleurs, Intel annonce la prise en charge de jeux comme Call of Duty: Modern Warfare III Beta, Total War: Pharaoh et Lords of the Fallen.

Enfin, il est intéressant de noter qu'avec ces nouveaux pilotes graphiques, Intel démarre la prise en charge officielle des cartes Arc A580, qui se seront fait attendre ! Peut-être un signe que leur commercialisation réelle est pour bientôt… plus d'un an après les premières annonces.