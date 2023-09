Xeon Platinum 8580 : parce qu'Intel non plus ne manque pas de cœurs

Des cœurs en nombre qui seront épaulés par un cache largement en hausse. On parle de 2 Mo de cache L2 pour chaque cœur, soit un total de 120 Mo de L2. De plus, le cache L3 est partagé et se monte à 300 Mo pour un total de cache combiné impressionnant, 420 Mo tout de même. Il faut noter que cela représente une augmentation de 2,6x par rapport à Sapphire Rapids, la précédente génération chez Intel.

En revanche, par rapport à l'offre concurrente d'AMD constituée des CPU Genoa et Genoa-X, on est encore loin du compte : sur ces montres, on parle, dans le meilleur des cas, de 96 cœurs/192 threads et d'un total hallucinant de 1,25 Go de cache combiné réparti en 96 Mo de cache L2, 384 Mo de cache L3 lié aux CCD et 768 Mo de cache L3 lié au 3D V-Cache.

Bien sûr, les données techniques ne font pas tout et Intel a encore quelques puces un peu plus musclées que ce Xeon Platinum 8580, mais le maximum reste calé sur 64 cœurs (Xeon Platinum 8592). Nous verrons tout cela plus en détail au moment de leur sortie, le 14 décembre prochain.