Les monstrueux processeurs AMD EPYC Genoa-X intègrent plus de 1 Go de cache !

Nous parlons de quatre références depuis l'EPYC 9184X jusqu'à l'EPYC 9684X en passant par les 9284X et 9384X. Les nouvelles données de notre confrère concernent essentiellement le plus costaud de la gamme qui, avec ses 96 cœurs/192 threads et son total de 1,25 Go de cache combiné semble devoir être un véritable monstre.

Un cache gargantuesque qui se décompose de la sorte : 384 Mo de cache L3 lié aux CCD, 768 Mo de L3 consécutif de l'utilisation du 3D V-Cache et, enfin, 96 Mo de cache L2 pour un total exact de 1 248 Mo. Soulignons qu'il est aussi question de 3 Mo de cache L1 et qu'au total, la puce profite de 2,6x plus de cache que les modèles Genoa classiques.

Une augmentation du cache qui semble n'avoir qu'une très faible incidence sur les fréquences de fonctionnement. Au pire, il serait ainsi question de perdre 100 MHz (3,7 contre 3,8 GHz) entre le 9684X et le 9664. Enfin, on parle d'un TDP de maximum 400 Watts et d'une sortie au cours de l'été 2023.