La Radeon RX 7800XT aussi efficace qu'une GeForce RTX 4070 ?

Sur le principe, cela n'a rien de nouveau et nous avons déjà pu le voir maintes fois avec les CPU les plus haut de gamme. Reste que cela ouvre la voie à bien des variantes chez AMD et peut-être des cartes un peu plus sobres pour se mettre, simplement, au même niveau que le concurrent.

Attention, il convient toutefois de rappeler que lorsque nous parlons de performances équivalentes entre les deux cartes, c'est en 1 440p, à niveau de détail égal et en mode rastérisation. Il n'est ni question de ray tracing ni de se focaliser sur les solutions de super échantillonnage. À méditer…