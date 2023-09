FTX : au tour des parents de Samuel Bankman-Fried d'être poursuivis

On apprend ainsi dans le dossier que les deux parents auraient accepté de la part de FTX un cadeau de 10 millions de dollars en cash, ainsi qu'une propriété aux Bermudes d'une valeur de 16,7 millions de dollars.

Les époux auraient aussi poussé la société à faire de nombreux dons à des organisations de charité, dont Stanford. Une université où Joseph Bankman officie en tant que professeur de droit spécialisé dans la fiscalité.

Du côté de la défense, on voit dans cette poursuite une manœuvre du ministère public. « Il s'agit d'une tentative dangereuse d'intimider Joe et Barbara et de saper la procédure du jury quelques jours avant le début du procès de leur enfant », expliquent ainsi les avocats de M. Bankman et Mme Fried.