Moment sort un téléobjectif 58mm pour smartphone

Moins de déformation, plus de bokeh

Source : Moment

Bien que lesaient fait des progrès considérables en photo en quelques années (notamment par un travail acharné sur les capteurs et le logiciel) l'optique reste le point faible de ces appareils. Dans un boitier aussi fin que ceux de nos téléphones, difficile d'intégrer une construction optique vraiment convaincante.Pour répondre à cette problématique, la sociétédéveloppe des kits objectifs pour smartphones et sort aujourd'hui un nouveau téléobjectif, leCompatible avec les Samsung Galaxy, les Google Pixel et les iPhone, cet objectif de 58 mm offre un2x pour les smartphones à un objectif et jusqu'à 4x pour les modèles à deux capteurs. Le 58 mm, selon le constructeur, est laidéale pour les portraits, ne déformant pas les contours du visage comme le font les grands-angles généralement utilisés sur les téléphones.La lentille offre également un effet(cet effet de flou autour des sujets très prisé aujourd'hui) plus naturel que ceux proposés par les smartphones, car générés de manière artificielle. Le Télé 58mm permet d'obtenir plus de subtilité dans l'application du flou d'arrière-plan.Ce nouvel objectif est disponible à l'achat depuis la France à un tarif de 103€, en plus de la coque spécifique pour monter l'accessoire et vendue séparément sur le site du constructeur.