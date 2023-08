Jaloux du mode Cinématique de l'iPhone ? Ce constructeur veut le proposer sur Android

Pour rappel, le mode Cinématique d’Apple consiste en l’intégration du fameux mode Portrait aux enregistrements vidéo, avec la possibilité inédite de changer automatiquement de focus d’un sujet vers un autre. Si les téléphones Android disposent depuis longtemps de la vidéo en mode Portrait, il leur manquait jusqu’alors la mise au point intelligente, obligeant les utilisateurs à appuyer sur les sujets à l’écran pour effectuer la bascule.

Mais ça, c’était avant : en dévoilant sa nouvelle puce d’imagerie V3, Vivo vient de révéler un mode d’enregistrement vidéo en 4K, qui pourrait se révéler un concurrent sérieux au mode Cinématique d’iOS. Le constructeur chinois a effectivement confirmé que cette fonction offrirait une « détection et un basculement automatiques du focus sur le sujet » à l’instar du mode d'Apple. Autre innovation, et non des moindres : il sera possible de modifier la zone de mise au point après le tournage du clip, une première sur smartphone.