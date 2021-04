Des smartphones Vivo prennent feu dans un aéroport et ne sont plus les bienvenus à bord

Vivo enquête, mais doit rester sur la touche

Probablement causé par des batteries lithium-ion défectueuses (exactement comme un certain Samsung Galaxy Note 7 il y a quelques années), cet incendie a poussé la compagnie Hong Kong Air Cargo à momentanément bannir les smartphones Vivo à bord de ses appareils.

Contactée par Android Authority pour en savoir plus, l'entreprise Vivo confirme avoir été informée de la situation et avoir entamé une enquête : « Nous avons accordé une grande attention [à l'événement] et immédiatement mis en place une équipe spéciale qui va travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour en déterminer la cause. » Elle assure qu'elle tiendra les médias informés des conclusions de l'enquête.

Android Authority rappelle toutefois que la situation ne devrait pas trop handicaper la chaîne d'approvisionnement de Vivo, qui dispose aussi de plusieurs usines en Inde.