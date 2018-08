Le Face ID et le « contrôle par gestes » bientôt sur Mac ?

Aliona-art / Shutterstock.com

Apple dépose un nouveau brevet

Un brevet aux applications encore floues

Alors que la plupart des utilisateurs d'iPhone X apprécient particulièrement le Face ID et le contrôle par gestes, il semblerait que la marque à la pomme ait prévu de l'intégrer à ses ordinateurs d'ici peu, comme en atteste un nouveau brevet déposé par Apple.Le dépôt d'un brevet permettant d'ajouter la fonctionnalité de Face ID à un Mac remonte à loin, puisqu'il avait été réalisé avant même la sortie de l'iPhone X. Un brevet qui précisait notamment la manière dont un Mac sera capable d'utiliser son « appareil photo » pour détecter un ou plusieurs visages et déverrouiller la machine si besoin est.Le brevet déposé récemment, lui, fait référence à une méthode de détection des visages « au passage ». Une méthode qui pourrait également s'avérer utile pour le « contrôle par geste ». L'exemple donné par le site américain précise notamment que cette technologie pourrait permettre au Mac de détecter un visage au sein d'une scène beaucoup plus facilement.Avec un champ d'action assez large, le brevet reste cependant encore difficilement clair.Selon 9to5Mac, il laisserait simplement présager que les futurs Mac pourraient être capables de lire le langage corporel de leurs utilisateurs au niveau de la tête, des bras et du torse. Ce système permettrait d'indiquer des intentions à la machine sans avoir à interagir physiquement avec elle.Affaire à suivre !