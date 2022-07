UE Drops : Ultimate Ears revient sur le marché avec un produit vraiment étonnant

Les UE Drops sont quant à eux complètement sans-fil. Une fois le kit renvoyé, vous recevrez vos UE Drops dans l'une des trois couleurs disponibles : saphir, onyx ou rose quartz. Les couleurs sont mates et métalliques. Quant aux écouteurs, ils se rechargent grâce à leur boîtier.

Plusieurs modes d'écoute sont disponibles et personnalisables depuis l'application connectée à vos UE Drops. Par exemple, si le design de vos propres écouteurs Drops vous isole complètement des sons environnants, le mode Transparence vous permet d'entendre ce qu'il se passe autour de vous. En outre, les UE Drops annoncent une autonomie de 22 heures (huit heures sur les écouteurs, et 14 heures dans le boîtier). Ils sont aussi résistants à la transpiration, et compatibles avec Siri et Google Assistant.

Les UE Drops ne sont pas dédiés aux professionnels, mais plutôt aux utilisateurs du quotidien qui cherchent des écouteurs de très haute qualité, et parfaitement adaptés à leurs canaux auriculaires. Ils sont cependant plutôt chers, à plus de 440 euros la paire.