En quelques années, les aspirateurs-laveurs sans fil ont fait un énorme bond en avant, que ce soit en termes d’ergonomie ou d’accessibilité. Un grand nombre de marques ont sorti leur propre modèle : Dreame, Rowenta, Bissel, UWANT, et plus récemment Mova saturent le marché avec des appareils chaque année de plus en plus efficaces.

Invariablement, au-delà de la question du budget, les utilisateurs néophytes ont parfois du mal à saisir et à hiérarchiser les critères d’achat, entre puissance d’aspiration, contenance des bacs, et d’éventuelles fonctionnalités avancées…

Si bien que l’on peut en arriver à négliger le point de l’autonomie de la batterie, pourtant essentiel !

Or, rien que pour cet élément capital, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour assurer des performances optimales. Voici donc sur quoi porter votre attention lorsque vous vérifiez l’autonomie de batterie d’un aspirateur-laveur !

L’autonomie, un critère essentiel pour les grandes surfaces

Avant de se ruer sur les caractéristiques d’un modèle quelconque, il est essentiel de quantifier à la louche la surface totale sur laquelle vous comptez l’employer. Si vous avez une grande cuisine carrelée, un vaste salon au parquet flambant neuf, des couloirs dans lesquels vous pourriez courir le 100 mètres haies, et des tapis qui nécessitent d’augmenter la puissance d’aspiration, il va falloir se montrer particulièrement exigeant.

En effet, interrompre une séance de ménage à cause d’une batterie faible, alors que les conditions étaient réunies pour la mener à bien (les enfants à l’école, les animaux de sortie, les colocataires au travail, le soleil pour faire sécher les sols), peut s’avérer particulièrement pénible.

Un impact direct sur l’efficacité et la régularité du ménage

Certains répliqueront que l’aspirateur-laveur se prête particulièrement bien à des passages ponctuels, et que l’on n’est pas obligé de s’occuper de toute la maison en une seule fois. Nous en convenons volontiers, mais cette façon de faire pose d’autres problèmes, anodins au premier abord, mais, à bien y regarder, franchement sous-optimaux.

En premier lieu, cela signifie prévoir plusieurs moments pour passer un coup de propre, donc vérifier l’eau propre et l’eau sale à chaque fois, éviter la zone lavée le temps qu’elle sèche, peut-être commencer une autre pièce (tant qu’à faire) sans la terminer, y repasser plus tard, et donc oublier certains endroits, passer plusieurs fois sur d’autres inutilement, lancer un cycle d’auto-nettoyage à chaque fois… Tout cela gaspille du temps et de l’énergie. Occasionnellement, ce n’est pas grave, mais systématiquement, c’est la plaie.

En outre, dans ces conditions, le rouleau brosse qui passe sur vos sols n’a jamais vraiment le temps de sécher ; il s’use donc plus rapidement. Et le changer a aussi un coût !

Des usages variés selon les logements : quel est votre besoin ?

Sur quel degré d’autonomie devez-vous tabler ? Voici une petite échelle de valeurs pour y voir plus clair au premier coup d’œil :

les petits appartements ( entre 35 m² et 75 m²) pourront se contenter de 25 à 30 minutes ;

les grands appartements (> à 75 m²) et les maisons nécessitent de doubler la mise, entre 45 et 60 minutes ;

vous avez des enfants, des animaux, des allergies, ou tout ça à la fois ? Privilégiez les modèles avec batterie remplaçable et une charge rapide pour assurer une fréquence de nettoyage élevée.

Pourquoi cela ? La plupart des aspirateurs laveurs sont dotés d’au moins deux à trois niveaux de puissance. Le mode éco vous permet d’optimiser l’autonomie, mais si vos sols accumulent taches séchées, poils et cheveux, vous allez avoir rapidement besoin de passer à la vitesse supérieure. C’est à ce moment-là que le niveau de batterie fond comme neige au soleil…