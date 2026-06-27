Avec le Xiaomi Smart Tag, la marque chinoise s’attaque au marché des traqueurs d’objets avec un argument imparable : le prix. À 14,99 euros, soit moitié moins qu’un AirTag d’Apple, ce petit boîtier promet de retrouver vos clés aussi bien sur iPhone que sur Android. Suffisant pour bousculer les références du secteur ?
- Prix imbattable à 14,99 euros
- Double compatibilité iOS et Android, sans app tierce
- Support d'accroche intégré
- Localisation précise
- Autonomie d'un an
- Documentation quasi inexistante
- Volume trop faible
- Pas d'UWB, donc pas de localisation au mètre près
- Fonctions limitées face aux trackers haut de gamme
Perdre ses clés ou son portefeuille fait partie de ces petites galères du quotidien que la technologie a fini par régler. Le problème, c’est que les traqueurs d’objets les plus connus, AirTag d’Apple en tête, coûtent souvent une trentaine d’euros pièce, de quoi faire grimper la note quand on veut en équiper plusieurs objets. C'est exactement là que le Xiaomi Smart Tag entre en jeu.
À 14,99 euros, il casse les prix sans pour autant rogner sur l’essentiel. Mieux, là où l’AirTag reste cantonné à l’écosystème Apple, le Xiaomi Smart Tag joue sur les deux tableaux : il est compatible aussi bien avec Apple Find My qu’avec Android Find Hub, sans application tierce. Un vrai atout pour qui ne veut pas se retrouver enfermé dans un seul univers. J’ai accroché le Xiaomi Smart Tag à mon trousseau de clés pendant plusieurs semaines pour voir si ce tarif plancher cachait un piège, ou une bonne affaire.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Compact, discret, et prêt à tout accrocher
Sorti de sa boîte, le Xiaomi Smart Tag fait bonne impression. Avec ses 2 centimètres environ, c’est un petit boîtier blanc compact et léger qui se fait vite oublier une fois accroché à un trousseau. Pour un produit vendu 15 euros, la finition est convaincante : rien ne fait cheap, le plastique semble robuste et résiste bien aux rayures, ce qui est appréciable pour un objet destiné à traîner au fond d’un sac ou à se frotter à un jeu de clés toute la journée. La certification IP67 vient compléter le tableau, avec une résistance à la poussière et à l’eau (1m durant 30 minutes) qui le met à l’abri des accidents du quotidien.
Mais la vraie bonne idée, c'est le support d’accroche intégré. Là où l’AirTag d’Apple oblige à acheter un porte-clés dédié, souvent plus cher que le traqueur lui-même si l’on se tourne vers les options proposées par la marque américaine, le Xiaomi Smart Tag intègre directement un trou de fixation. On accroche son trousseau de clés sur l’appareil, et c'est réglé. Aucun accessoire à prévoir, aucun surcoût : pour qui veut équiper plusieurs objets sans se ruiner, le calcul est vite fait.
Côté alimentation, le Xiaomi Smart Tag fonctionne avec une pile CR2032 remplaçable. Rien d’exceptionnel, c'est le standard du secteur, mais ça a le mérite de permettre de changer la pile soi-même plutôt que de jeter l’appareil une fois la batterie morte.
Une configuration universelle, à un détail près…
C’est sans doute le plus gros argument du Xiaomi Smart Tag après son prix : sa compatibilité universelle. Le traqueur s’intègre directement à Apple Localiser (ou Apple Find My) et à Android Find Hub de Google, sans passer par la moindre application tierce. Concrètement, l’objet apparaît nativement dans l’app de localisation de votre téléphone, qu’il soit sous iOS ou Android. C’est un vrai confort : rien à installer, rien à paramétrer dans un' énième application tierce. Même les mises à jour du firmware passent directement par les systèmes d’Apple ou de Google. Pour un produit à 15 euros, c'est remarquable de simplicité.
En quelques minutes, le Xiaomi Smart Tag est ajouté à votre app Localiser ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Enfin, simplicité… une fois passé l’écueil de la mise en route. Car la documentation fournie est pour ainsi dire inexistante, et rien n’explique clairement qu'il faut maintenir le bouton central du Tag enfoncé pour lancer l’appairage. On tâtonne donc quelques instants au premier démarrage, à se demander pourquoi le traqueur ne veut pas se connecter. Rien de dramatique, j’ai vite trouvé, mais c'est le genre de petit détail qui peut décontenancer un utilisateur moins à l’aise avec la technologie. Un simple feuillet mieux fichu éviterait toute confusion et ne coûterait pas bien cher à ajouter à la boîte du produit.
Une fois cette étape franchie, tout s’enchaîne sans accroc. La reconnaissance par Apple Find My ou Android Find Hub est instantanée, et le Xiaomi Smart Tag se comporte exactement comme un traqueur bien plus cher. Le contraste est presque amusant : la partie la plus compliquée de l’expérience, c'est paradoxalement la toute première minute.
Localiser ses objets : l’essentiel est là, les limites aussi
Sur sa mission première, retrouver un objet égaré, le Xiaomi Smart Tag fait le job. La localisation s’affiche sur une carte, avec un point bleu qui indique la position de l’objet, et la précision globale est bonne. Pour remettre la main sur un sac oublié quelque part ou des clés qui ont glissé sous un meuble, c’est largement suffisant au quotidien.
Tous les réglages sont à retrouver dans les applications de localisation de votre smartphone. Simple et pratique ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Il faut toutefois mettre les choses au clair sur un point : le Xiaomi Smart Tag ne dispose pas de l’UWB (ultra wideband). Là où un AirTag est capable, grâce à cette technologie, de vous guider au mètre près avec une flèche directionnelle quand vous approchez de l’objet, le Smart Tag de Xiaomi se contente d’une localisation classique. Vous saurez dans quelle pièce ou à quel endroit chercher, mais pas exactement sous quelle pile de papiers. À 15 euros, l’absence d’UWB est attendue, et c'est un compromis parfaitement acceptable. Mais il faut le savoir avant d’acheter.
Pour la recherche de proximité, le Xiaomi Smart Tag mise donc sur sa sonnette intégrée. Et c'est là que le bât blesse un peu : le volume est correct, mais clairement trop faible. Dans le calme, ça fonctionne, mais dès que le traqueur se retrouve sous une pile de vêtements, au fond d’un tiroir ou dans une poche, il faut vraiment tendre l’oreille pour l’entendre. Quelques décibels supplémentaires auraient fait toute la différence, et c'est sans doute le défaut le plus concret du produit à l’usage.
Le Xiaomi Smart Tag intègre enfin un mode objet perdu, qui permet d'afficher des coordonnées de contact pour qu'une personne retrouvant l'objet puisse vous joindre. Il suffit à la personne qui trouve l'objet d'approcher son smartphone du traqueur pour en lire les informations via la puce NFC, sans application particulière. Une fonctionnalité classique mais bienvenue, que je n'ai heureusement pas eu à éprouver en conditions réelles.
Des fonctions intelligentes déjà vues, mais bien vues
Au-delà de la simple localisation, le Xiaomi Smart Tag embarque quelques fonctions qui le rendent plus malin qu’il n’en a l’air. La plus utile à mon sens, c’est le partage de localisation. On peut donner accès à la position d’un objet à d’autres utilisateurs, ce qui s’avère très pratique en famille ou en couple : un trousseau de clés partagé, un sac qui passe de main en main, et tout le monde peut le localiser sans avoir à se le demander. Une fonction toute simple, mais qui change la donne au quotidien dans un foyer.
Partage d'objet avec un proche et mode oubli pour permettre à n'importe qui de lire les infos via la puce NFC de son smartphone ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
L’autre bonne idée, c'est l’alerte en cas d’oubli. Le téléphone vous prévient lorsque vous vous éloignez d'un objet équipé du Tag, histoire d’éviter de partir en laissant ses clés derrière soi. La fonction est désactivable ou personnalisable en ajoutant ses adresses de confiance, ce qui est appréciable pour les objets qu’on ne trimballe pas en permanence, mais activée sur l’essentiel, elle rend de vrais services. De mon côté, je l’ai trouvée suffisamment fiable pour ne plus avoir à y penser.
Rien de révolutionnaire dans tout cela, ce sont des fonctions qu'on retrouve chez la concurrence. Mais les voir présentes et bien intégrées sur un produit à 15 euros, sans application compagnon ni abonnement, reste une vraie plus-value par rapport à la concurrence.
Xiaomi Smart Tag : l’avis de Clubic
Le Xiaomi Smart Tag tient exactement la promesse qu'il affiche : offrir un traqueur d'objets efficace pour une fraction du prix de la concurrence. À 14,99 euros, soit moitié moins qu'un AirTag, il remplit sa mission principale sans fausse note. La localisation est fiable, la double compatibilité Apple Find My et Google Find Hub est un vrai atout pour ne pas se retrouver prisonnier d'un écosystème, et le support d'accroche intégré évite l'accessoire payant qui plombe souvent la facture ailleurs. Pour équiper plusieurs objets sans se ruiner, c'est une aubaine.
Le traqueur d'objets s'accompagne aussi de compromis attendus à ce tarif, mais mieux vaut les connaître avant de passer en caisse. Le volume de la sonnette, trop faible, oblige à tendre l'oreille dès que l'objet est un peu enfoui. L'absence d'UWB prive aussi le Xiaomi Smart Tag de la localisation au mètre près qu'offre un AirTag.
Au final, le Xiaomi Smart Tag ne révolutionne rien et n'en a aucune intention. Il fait simplement le travail, sur iPhone comme sur Android, pour le prix d'un sandwich un peu cher. Ses quelques défauts, on les oublie vite une fois les clés retrouvées. Le genre de produit qu'on achète sans réfléchir, et c'est sans doute le plus beau compliment qu'on puisse lui faire.
- Prix imbattable à 14,99 euros
- Double compatibilité iOS et Android, sans app tierce
- Support d'accroche intégré
- Localisation précise
- Autonomie d'un an
- Documentation quasi inexistante
- Volume trop faible
- Pas d'UWB, donc pas de localisation au mètre près
- Fonctions limitées face aux trackers haut de gamme
Fiche technique Xiaomi Smart Tag
Résumé
|Compatibilité
|Android et iOS
|Autonomie
|1année(s)
Caractéristiques
|Compatibilité
|Android et iOS
|Bluetooth
|5.4
|NFC
|Oui
|Etanchéité
|1 m
|Alimentation
|Pile bouton CR2032
|Avec sonnerie
|Oui
|Autonomie
|1année(s)
|Longueur
|46.5mm
|Largeur
|31mm
|Epaisseur
|7.2mm
|Poids
|10g