Perdre ses clés ou son portefeuille fait partie de ces petites galères du quotidien que la technologie a fini par régler. Le problème, c’est que les traqueurs d’objets les plus connus, AirTag d’Apple en tête, coûtent souvent une trentaine d’euros pièce, de quoi faire grimper la note quand on veut en équiper plusieurs objets. C'est exactement là que le Xiaomi Smart Tag entre en jeu.

À 14,99 euros, il casse les prix sans pour autant rogner sur l’essentiel. Mieux, là où l’AirTag reste cantonné à l’écosystème Apple, le Xiaomi Smart Tag joue sur les deux tableaux : il est compatible aussi bien avec Apple Find My qu’avec Android Find Hub, sans application tierce. Un vrai atout pour qui ne veut pas se retrouver enfermé dans un seul univers. J’ai accroché le Xiaomi Smart Tag à mon trousseau de clés pendant plusieurs semaines pour voir si ce tarif plancher cachait un piège, ou une bonne affaire.