TerraMaster lance son TRAID, le RAID en mieux : on vous explique

En premier lieu, TRAID est moins contraignant que le RAID classique. Avec le RAID 5, on est limité par la capacité du plus petit des disques utilisés. Si un disque fait 3 To, peu importe que les autres fassent 6 ou 8 To, l'espace utile est bloqué à 3. Ce n'est pas le cas avec le TRAID, qui se charge de combiner et d'associer les disques en fonction de leurs capacités.