Billboard, référence de l'industrie musicale américaine, va prendre en compte les diffusions YouTube

Les utilisateurs séduits par l'offre et la gratuité de YouTube

Billboard fait évoluer ses mesures pour tenir compte de l'évolution des usages

Source : The Verge

En quelques années YouTube est devenu la plateforme de streaming musical la plus consultée au monde. La consultation gratuite de clips vidéo a tout simplement explosé et dépasse désormais très largement les services de streaming comme Spotify Deezer ou Apple Music.Pourtant, le vénérable magazine connu pour ses listes des meilleures ventes d'albums ne prenait jusqu'ici pas en compte les vues des vidéos musicales sur YouTube, se basant seulement sur les achats physiques et les écoutes sur les catalogues de streaming - ces dernières ayant fait l'objet d'une mise à jour déployée il y a cinq ans.À partir du 18 janvier 2020 cette « erreur » sera réparée.a en effet annoncé que les visionnages YouTube seront intégrés au classement « Billboard 200 », qui recense les 200 albums les plus populaires chaque semaine. Le magazine indique que le nombre de vues sur Apple, Spotify, Tidal et Vevo sera également pris en compte.Seules les vidéos officielles, postés par les maisons de disques ou les artistes en nom propre seront prises en compte, pour éviter que des copies ou des vidéos alternatives comme des versions karaoké des morceaux ne soient comptabilisées et que les résultats finaux ne soient faussés.va également travailler avec l'institut Nielsen Music pour «». Ces procédés frauduleux peuvent gonfler artificiellement le nombre d'écoutes et donner un classement qui ne reflète pas la réalité des écoutes et des revenus générés par l'écoute des albums.