YouTube suspend 2 ans de stream ininterrompu de la célèbre chaîne Lofi Girl

Si vous ne la connaissez pas, Lofi Girl est une chaîne de streaming ininterrompu de musique hip-hop calme et relaxante. Avant sa suspension, la chaîne avait joué en continu depuis deux ans. Les fans de Lofi Girl forment une communauté internationale qui se rejoint en commentaires, mais aussi sur Discord où ils sont 700 000, et sur un subreddit de 30 000 abonnés. La chaîne YouTube compte quant à elle plus de 10 millions d'abonnés.

Le live de Lofi Girl accompagne chacun pour étudier dans le calme ou s'endormir en musique. L'illustration bien connue qui accompagne le stream est une boucle animée qui représente une jeune fille penchée sur un cahier, son chat perché sur la fenêtre en arrière-plan. Bref, c'est une icône de YouTube, et sa disparition a enragé les fans.