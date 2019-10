À défaut d'un rachat, Altice et Molotov signent un accord de distribution global

Capture d'écran © Molotov

En début d'année, Altice et Molotov étaient plus proches que jamais. Les deux entreprises étaient en négociations exclusives afin que le groupe de Patrick Drahi rachète le service de télévision en streaming de Jean-David Blanc et Pierre Lescure. On aurait pu croire alors que les relations allaient se tendre à l'extrême, mais l'amitié réserve parfois bien des surprises. Altice et Molotov sont en réalité resté copains, la preuve avec l'accord de distribution global officialisé le 24 octobre 2019.Pour les 3 prochaines années, Molotov intégrera dans ses offres les chaînes du groupe Altice, à savoir BFMTV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Business, BFM Paris, BFM Lyon et i24 News (en français, en anglais et en arabe).Les utilisateurs du service gratuit ainsi que les abonnés payants profiteront des avantages de l'accord, à savoir des services enrichis sur tous les écrans, et des fonctionnalités innovantes autour des programmes des chaînes. Les internautes pourront notamment bénéficier d'un replay étendu au-delà du délai traditionnel de 7 jours et de programmes exclusifs.Outre l'accord conclu entre Altice et Molotov, les utilisateurs pourront bénéficier des services existants comme un retour au début des programmes, l'enregistrement dans le cloud et, autre avantage d'importance, l'accès en mobilité dans toute l'Union européenne.Jean-David Blanc, fondateur de Molotov, et Alain Weill, PDG d'Altice France, ont fait part de leur enthousiasmeMolotov totaliserait aujourd'hui environ 9 millions d'utilisateurs (gratuits et payants confondus), faisant de la plateforme le leader français de la distribution TV dite « OTT », c'est-à-dire qui s'affranchit de la télévision classique et des FAI.