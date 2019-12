Japan Display annonce avoir achevé son premier module Micro LED, futur des écrans

Le prix de la technologie

L'avenir des écrans

Source : AnandTech

Le prototype de cette technologie prédisant l'avenir des écrans sera présenté à la Fintech Japan 2019 , qui se tiendra du 4 au 6 décembre.La technologie micro-LED a le vent en poupe. Sony a déjà présenté en septembre dernier des écrans 16k susceptibles de l'utiliser. Elle rappelle également une immense dalle LED, nommée Onyx , présentée par Samsung il y a un an.La technologie micro-LED pourrait ainsi donner naissance à une nouvelle génération d'écrans. Le principe est de produire des «» de faible résolution pouvant s'assembler les uns aux autres. Le nombre de blocs à réunir n'ayant a priori pas de limites, il est possible de réaliser des écrans affichant une résolution personnalisée. Les blocs défectueux pourraient également être isolés et changés sans que cela ne nécessite de remplacer l'ensemble.Néanmoins, comme toute nouvelle technologie, les écrans micro LED affichent un prix exorbitant. Japan Display n'a pas communiqué d'ordre de prix concernant son prototype. En septembre, Sony avait annoncé un montant d'environ 10 000 dollars par module, soit 720 000 dollars pour un écran en résolution 4K.Le prototype de Japan Display affiche une diagonale d'1,6 pouce, pour une résolution de 300 x 300 pixels et une densité de 265 pixels par pouce (ppp). Son angle de vision est de 178°. Le constructeur indique aussi que l'appareil utilise des puces LED au nitrure de gallium développées en partenariat avec l'entreprise Glō.S'il n'est pas encore question de production à grande échelle, ce prototype pourrait conditionner la conception de nouveaux écrans à destination des salles de cinéma, puis des téléviseurs. Le micro-LED reprend tous les avantages de la technologie OLED, notamment son contraste et ses angles de vision larges. Il évite aussi des inconvénients tels que le vieillissement prématuré de certains sous-pixels.Nombreuses sont les enseignes à s'intéresser au micro LED. TCL a dévoilé en septembre un téléviseur de 132 pouces basé sur 24 millions de ces modules. Outre sa dalle Onyx, Samsung dispose déjà d'un écran 4K en micro LED. Reste à en connaître les prix.