Samsung veut remplacer l'écran de cinéma par une gigantesque dalle LED

Une immense dalle LED pour les salles obscures

Bientôt la fin des sacro-saintes projections chères aux cinéphiles ?

Source : Engadget

Si l'avenir de la salle depassait par la technologie LED ? C'est que semble croire Samsung, qui présente, un écran de très grande taille spécifiquement conçu pour équiper les multiplexes. Le constructeur a fait la démonstration de son procédé dans les laboratoires français Eclair, spécialistes des technologies de projection dans les salles obscures.La différence majeure qui distingue Onyx, c'est que la projection ne s'effectue plus par un projecteur classique mais par la diffusion du fil dans plusieurs dalles, assemblées les unes aux autres. Chaque écran produit sa propre luminosité et sa propre colorimétrie, assurant une meilleure expérience visuelle aux spectateurs. L'écran Onyx peut afficher du contenuen 4K et est compatible 3D relief pour les films proposant des versions adaptées, en évitant, selon le constructeur, les effets de nausée que ressentent une partie des spectateurs.Pour obtenir un tel résultat,mise sur la technologie SMD (Surface Mount Device) qui encapsule 3 led par cellule afin de constituer une trame d'affichage. Les noirs sont ainsi profonds, là où une projection traditionnelle ne produit que du gris sombre, et les angles ne sont plus déformés à cause de la lampe du. L'angle de vision selon la position du spectateur dans la salle de cinéma, devrait également être sensiblement amélioré.Samsung espère convertir les exploitants de salle d'ici 10 ans et annonce avoir vendu Onyx à 30 salles aux Etats-Unis, qui seront équipées d'ici la fin de l'année. A voir si les spectateurs, notamment les plus cinéphiles, seront également sensibles à abandonner l'expérience classique propre aux salles obscures pour ce que Quentin Tarantino appelle «».