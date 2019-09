TCL fait des émules avec une TV 132" 4K dopée à 24 millions de micro LEDs

Un contraste abyssal de 2 500 000:1

1 500 nits ?! Pas assez. TCL veut tutoyer les 4 000 nits

Source : AnandTech

Potentiel renouveau sur le marché entre les technologies LCD et OLED, le MicroLED est encore marginal même s'il tend à se faire plus présent lors des grands rendez-vous internationaux. À Berlin, TCL a présenté un téléviseur MicroLED 4K de 132 pouces. Sa dalle arbore 24 millions de LEDs contrôlées de manière individuelle pour servir de sous-pixel RVB. Ses caractéristiques techniques le placent en concurrence frontale avec les meilleurs écrans OLED.Parmi les chiffres annoncés par le constructeur, on apprend que ce téléviseur 4K MicroLED est capable d'une luminance maximale de 1 500 nits pour un contraste (impressionnant) estimé à 2 500 000:1. De quoi rivaliser avec les écrans OLED les plus récents et les plus doués. Notons à ce propos que la dalle OLED de l' iPhone 11 Pro se distingue par un contraste de 2 000 000:1 et une luminosité maximale de 1 200 nits.Côté colorimétrie, on reste en revanche dans le flou, TCL n'ayant pas encore donné d'informations sur les gamuts de couleurs supportés par son téléviseur MicroLED. Si la marque assure, sans surprise, que ce dernier est capable d'une couverture colorimétrique de haute volée, on ignore pour l'instant s'il supporte les espaces DCI-P3 ou BT.2020. Affaire à suivre...Comme souvent avec les premiers écrans MicroLED dévoilés, TCL ne donne pas non plus d'informations sur le lancement commercial de ce nouveau produit. Comme le précise, le simple fait que la marque présente au grand public son premier téléviseur MicroLED est un bon indice quant à son degré de maîtrise de ladite technologie. Une maîtrise que TCL veut toutefois continuer d'améliorer.Le fabricant souhaiterait notamment hausser drastiquement le niveau de luminosité maximum de ses écrans MicroLED. L'idée est notamment d'approcher les spécifications du moniteur de référence Dolby Pulsar (sur lequel est opéré lede nombreux contenus exploitant la norme Dolby Vision HDR). Ce dernier profite d'un pic de luminosité estimé à 4 000 nits.Précisons que l'intérêt de plus en plus marqué pour le MicroLED, n'a rien d'anodin pour Samsung, Sony ou encore TCL, qui y voient une alternative intéressante à l'OLED. Et pour cause, contrairement à l'OLED, la technologie MicroLED ne souffre pas de problèmes de marquage ou de, et peut se gausser de très belles capacités en matière d'angles de vision, de luminosité ou de temps de réponse tout en conservant un contraste infini et des couleurs extrêmement vives.