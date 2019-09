Sony donne le prix de ses écrans 16k : ils coûteront plusieurs millions de dollars

© Sony

La très chère technologie CLED

Source : Engadget

Ces écrans ont été initialement dévoilés par Sony lors de la conférence de la(NAB), en avril. Ils utilisent une technologie appelée, ou CLED. Le principe rappelle celui de l'Onyx de Samsung : il s'agit d'utiliser des modules micro-LED de 16 x 18 pouces, que l'on assemble les uns aux autres pour créer des résolutions différentes.Mais cette technologie est très onéreuse : environ 10 000 dollars par module. Si l'on peut personnaliser sa résolution, un écran 4K de 4,8 mètres de large représenterait une facture avoisinant les 720 000 dollars. Et pour un écran 16K, la facture s'élèverait à... 5,8 millions de dollars. Dans ce cas, l'écran comprendrait 576 modules, et ferait plus de 19 mètres de large pour 5,5 mètres de haut.Comme pour l'Onyx de Samsung, les écrans CLED sont d'abord destinés aux salles de cinéma. Mais Sony a annoncé que ces écrans seraient aussi disponibles pour la vente aux particuliers... Si vous avez un très gros portefeuille, et beaucoup de place dans votre salon...