Dernières heures ! RED SFR 20Go à 5 euros par mois à vie

Ce que comprend l'offre RED by SFR illimité 20 Go à 5€ par mois

Si vous êtes déjà client chez RED by SFR, il est possible de basculer sur une simple demande au service client. Il est disponible par e-chat du lundi au vendredi de 9h à 20h directement via ceD'après les conditions générales de vente, vous bénéficierez avec cette offre :- d'appels vers les mobiles et fixes en France et Départements d'Outre Mer- de SMS et MMS illimités en France métropolitaine- d'une enveloppe de 20 Go de données mobiles- des appels, SMS, illimité depuis l'Union Européenne et Départements d'Outre Mer vers la France- d'une enveloppe de 3 Go de données mobiles en 4G+ depuis l'Europe- 1 Go de stockage dans le SFR CloudCette offre de rentrée est dite "à vie", concrètement cela veut dire que le tarif de votre offre ne reviendra jamais à son niveau d'origine, contrairement à la plupart des baisses de prix qui sont limitées à 12 mois.Dernière information à savoir avant de souscrire à cette offre, sachez que vous devrez débourser 10 euros pour acquérir votre carte SIM.